Donnarumma, dispiaciuto per errore

ROMA, 30 MAR - "Mi dispiace aver condizionato la partita. Ma non sarà un errore ad abbattermi. Fa parte del gioco": così ai microfoni di Sky il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma commenta l'errore che ha consentito a Defrel di segnare il gol vittoria per la Sampdoria. "Ne ho passate di peggio - aggiunge . Siamo stati bravi dopo a reagire. Sono veramente molto dispiaciuto. Fa parte del gioco sbagliare. A me dispiace perché ho condizionato una partita, ma bisogna guardare avanti e continuare a fare quello che stiamo facendo".