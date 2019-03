Trovato corpo decapitato e carbonizzato

MILANO, 30 MAR - Un corpo decapitato e carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco in via Cascina dei Prati, a Milano, al termine dello spegnimento di un rogo, presumibilmente doloso. Il corpo era vicino a un cassonetto di rifiuti al cui fianco si trovava una bombola di gpl che però non è esplosa. La zona del ritrovamento è una sorta di discarica a cielo aperto nel quartiere della Bovisasca, alla periferia nord di Milano. Sul posto, insieme ai pompieri, anche polizia e carabinieri.