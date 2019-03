Milan: Gattuso, squadra non ha mollato

ROMA, 30 MAR - "Non serve a nulla essere arrabbiati, dobbiamo valutare cosa sta andando e cosa no. Sicuramente la sconfitta nel derby ha lasciato qualcosa a livello psicologico e prendere gol dopo 1' non ha aiutato. La squadra però non ha mollato" Così ai microfoni di Sky l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso. "Dobbiamo guardare avanti e non darci le martellate da soli, recuperare le energie e guardare avanti - ha aggiunto - oggi abbiamo giocato meglio che col Chievo ma non sono arrivati i tre punti. Dobbiamo recuperare le energie e pensare partita dopo partita". Sul suo futuro Gattuso rimanda a fine stagione: "Io penso che sono un professionista, onorato di allenare in questa grande società, poi come tutte le persone normali a fine anno ci si guarda negli occhi e si decide", ha concluso .