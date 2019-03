Kean, pronto a battere tanti record

ROMA, 30 MAR - Con il gol messo a segno oggi contro l'Empoli l'attaccante della Juventus Moise Kean a 19 anni e 31 giorni è il giocatore più giovane dai tempi di Balotelli a segnare 8 gol di Serie A. "Sono molto contento, è un altro record - dice Kean - Sono sempre pronto a batterne altri". Kean sottolinea che "il lavoro è l'unica cosa che può aiutare a dare tanto in campo e a dimostrare ciò che valgo, ogni domenica. Io non sono Cristiano, non sono Messi, spero di esserlo un giorno - ha concluso - con il lavoro un giorno magari potrei essere al loro livello".