Salvini e Fontana come coppia arcobaleno

LUCCA, 30 MAR - Matteo Salvini e il ministro Lorenzo Fontana ritratti come una famiglia arcobaleno, con in braccio un bimbo di colore. E' il murales comparso a Lucca in via Fillungo realizzato, come spiega il sito del Tirreno, dallo street artist lucchese Random Guy che lo ha intitolato 'Famiglia arcobaleno' e che sul suo profilo Instagram scrive: 'Un pensiero sul Congresso mondiale della famiglia? I nostri ministri avranno cambiato idea?'.