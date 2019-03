Catalogna: arresti e feriti negli scontri contro Vox

ROMA, 30 MAR - Almeno tre persone sono state arrestate e altre cinque ferite in scontri a Barcellona, dove gruppi di indipendentisti catalani e di antifascisti hanno cercato di venire a contatto con una manifestazione per l'unità della Spagna convocata dall'ultradestra sovranista di Vox in Plaza de Espana, scrive El Pais. I tre arrestati dai Mossos d'Esquadra, scrive il giornale, son tre attivisti di estrema sinistra accusati di aver aggredito un militante di Vox.(ANSA).