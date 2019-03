Venezuela:polizia disperde dimostranti anti-Maduro a Caracas

CARACAS, 30 MAR - La Polizia nazionale bolivariana (Pnb) del Venezuela ha disperso con gas lacrimogeni un gruppo di persone che stava raccogliendosi nel quartiere di Santa Monica a Caracas per manifestare contro i blackout che da settimane ci sono nella capitale e in gran parte del Venezuela. Una delle manifestanti ha confermato al quotidiano El Nacional che effettivamente "c'è stata repressione a Santa Monica da parte della Pnb". In video postati sui social network si possono osservare i manifestanti anti-Maduro che si disperdono a causa del gas dei lacrimogeni.