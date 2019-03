Sirigu, mi manca Astori

TORINO, 30 MAR - Salvatore Sirigu, portiere del Torino che domani gioca a Firenze, dedica un messaggio struggente a Davide Astori, il capitano viola morto poco più di un anno fa. "La Fiorentina l'ho già incontrata tre volte da quando Astori è scomparso, - scrive su Instagram - ma al Franchi ancora non ci siamo andati. Per me sarà strano perché prima della gara dell'anno scorso a Firenze lui mi tempestò di messaggi dicendomi che mi avrebbe purgato sui calci d'angolo. Mi manca poter scherzare così e avere questo tipo di rapporto che allentava la tensione di una partita. Il bello di Davide - prosegue Sirigu - è che lui c'era il momento per essere avversari ma anche per scherzare e abbracciarsi a fine partita. Mi mancherà terribilmente".