Cortei anarchici verso raduno bloccato

TORINO, 30 MAR - Si sono uniti tre dei quattro cortei di anarchici organizzati a Torino: i manifestanti provenienti da San Salvario, dal parco del Valentino e da piazza Benefica si sono compattati davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Dopo una sosta di mezz'ora gli anarchici, circa un migliaio, si sono incamminati verso il quarto raduno, bloccato dalle forze dell'ordine tra via Aosta e corso Novara, verso la parte nord della città. Chiusi su due dei tre lati gli accessi a Porta Nuova, soppressa la fermata della metropolitana. "Se credono di farci paura sbagliano - ha detto una speaker, mentre un elicottero dei carabinieri continuava a sorvolare la zona - adesso andiamo ad unirci con i nostri compagni di lotta e poi valuteremo come comportarci. Nulla sarà come prima a Torino, ci prenderemo la città".