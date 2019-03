Padre Desirée: traccia porti a verità

BRESCIA, 30 MAR - "Spero che questa traccia possa portare alla verità. Anche se ancora oggi non so perché non sia stata analizzata all'epoca". Lo ha detto Maurizio Piovanelli, il padre di Desirée, la 14enne uccisa nel 2002 a Leno, commentando la notizia del ritrovamento di una traccia biologica sul giubbino della vittima che mai era stata presa in considerazione. "Ora mi auguro che la Procura cerchi questo soggetto ignoto" ha aggiunto Piovanelli.