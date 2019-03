Vescovi Puglia, voto per Europa solidale

BARI, 30 MAR - "E' importante non perdere l'occasione di esprimersi a favore di un Europa solidale che possa mettere al centro dei propri programmi la persona umana riprospettando così ciò che i Padri fondatori vollero proporre alle popolazioni duramente provate da due guerre che si erano succedute a distanza ravvicinata". E' uno dei passaggi del messaggio pubblicato dalla 'Commissione regionale pugliese di Pastorale sociale, del lavoro, giustizia, pace e custodia del creato' della Conferenza episcopale pugliese in vista delle prossime elezioni europee. "L'Unione Europea ha saputo garantire negli ultimi decenni un tempo lungo di non belligeranza - scrive la Commissione - che oggi si corre il rischio di non valorizzare a sufficienza. È importante non dare per scontato un bene così prezioso come la pace dal momento che questa nasce dalla condivisione di un progetto ideale ambizioso: la costruzione di una Comunità di Popoli in cui nessuno rinuncia alle proprie peculiarità, ma le mette a disposizione per crescere insieme".