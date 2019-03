Bimbo travolto da trattore,oggi funerali

NUORO, 30 MAR - Siniscola e il piccolo borgo turistico di Capo Comino, sulla costa Nuorese, daranno oggi l'ultimo saluto al piccolo Silvano Carta, il bambino di tre anni che giovedì è stato travolto dal trattore con cui il nonno stava arando nel podere di famiglia. I funerali del bimbo sono previsti per le 15.30 nella chiesa di Stella Maris a poche centinaia di metri dalla villetta di famiglia dove si è verificata la tragedia. Il corpo di Silvano Carta è rientrato a casa ieri in serata dall'obitorio dell'ospedale di Nuoro. Il magistrato di turno dopo un esame necroscopico esterno sulla salma non ha ritenuto di dovere procedere all'autopsia. Intanto le indagini sulla vicenda proseguono: la Procura di Nuoro ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, ma il nonno del piccolo, il 58enne di Siniscola che guidava il trattore al momento della tragedia, non è stato iscritto nel registro degli indagati.