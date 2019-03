C.Smeralda, maxi evasione su auto lusso

OLBIA, 30 MAR - Quattro milioni e mezzo di ricavi non dichiarati e 400mila euro di violazioni sull'Iva. È quanto contestato al titolare di una concessionaria di auto di lusso usate di Olbia accusato di una maxi evasione fiscale. L'uomo, origini italiane, nato in Germania e residente nel sud Sardegna, aveva scelto la Costa Smeralda come mercato di riferimento della sua attività, che comunque spaziava in tutta l'isola e anche oltre Tirreno, in particolare nel nord Italia, come emerge dal fatto che le costosissime vetture immesse irregolarmente sul mercato sono state individuate in diverse zone del Paese. I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Sassari ne hanno sequestrate otto, tra cui una Ferrari F430, una Lamborghini Gallardo, una Porsche Boxster, due Bentley Continental e una moto MV Agusta. Il provvedimento è stato disposto dalla giudice di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, in seguito alla richiesta che le fiamme gialle hanno formulato alla sostituta procuratrice di Cagliari, Maria Virginia Boi.