Abu Mazen, libero stato palestinese è inevitabile

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 MAR - "Un libero e indipendente stato palestinese con Gerusalemme est capitale e i confini del 1967 è inevitabile e così sarà". Lo ha detto il presidente Abu Mazen in occasione del 43/o anniversario del 'Land Day'. "La sofferenza da 100 anni del nostro popolo e gli enormi sacrifici fatti da esso non andranno perduti. L'immortale 'Land Day' è il momento per il popolo di rinnovare il suo impegno alla costanza e al mantenimento degli impegni. Con la risolutezza del nostro popolo - ha concluso - sconfiggeremo tutti i complotti orditi contro di esso".