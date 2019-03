Incendio a Murano, morta coppia anziani

VENEZIA, 30 MAR - Una coppia di anziani è morta e una donna è rimasta seriamente ustionata in un incendio scoppiato in un'abitazione di una palazzina a tre piani a Bresaggio, nell' isola di Murano. Sul posto sono intervenuti, alle prime ore di oggi, i vigili del fuoco che hanno operato per spegnere le fiamme. L'incendio ha appunto coinvolto una palazzina con tre appartamenti. Al primo piano i vigili del fuoco, entrati con gli autorespiratori, hanno ritrovato in una camera una coppia di anziani di 94 e 96 anni, sorpresi e soffocati dal fumo. Una donna 45enne residente al piano terra, aiutata dai vicini di casa, è riuscita a uscire, pur rimanendo gravemente ustionata. E' stata assistita dal personale del 118 e trasferita al centro grandi ustionati di Padova.