Nozze trash vedova boss a Napoli, indaga la Procura

NAPOLI, 30 MAR - La Procura di Napoli sta indagando sulle nozze tra il noto cantante neomelodico Tony Colombo e la vedova di Gaetano Marino, boss del clan degli scissionisti ucciso in un agguato il 23 agosto del 2012 sul lungomare di Terracina nell'ambito della faida di Secondigliano. I carabinieri si sono recati negli uffici del Comune, a Palazzo San Giacomo, del comando della polizia locale e di due Municipalita' per acquisire tutti i documenti le istanze e permessi richiesti per usufruire di spazi comunali per festeggiare le nozze. Il matrimonio, celebrato nel Castel Nuovo, e' stato preceduto da un addio al nubilato in piazza del Plebiscito, svoltosi su un palco "abusivo" e protrattosi fino a tarda ora, successivamente sanzionato. Tra le violazioni figurano anche il passaggio di una carrozza tirata da cavalli e preceduta da giocolieri lungo corso Secondigliano che avrebbero intralciato la circolazione stradale.