Marotta, Icardi? Io come Kissinger

MILANO, 29 MAR - ''Il soprannome 'Kissinger' me lo diede l'avvocato Colantuoni, mio primo presidente al Varese. Una delle qualità che mi riconosco è la diplomazia, nel caso Icardi ho cercato di stemperare le tensioni facendo l'interesse di tutti''. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, commentando il caso Icardi durante l'evento ''Il Foglio a San Siro'', organizzato dal quotidiano Il Foglio. ''Alla Sampdoria ho gestito Cassano e il figlio di Gheddafi, sono esperto in queste situazioni - ha aggiunto -. Non volevamo punire nessuno, abbiamo preso una decisione nell'interesse di tutti''.