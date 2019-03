G.Grillo, Congresso di estrema destra

MILANO, 29 MAR - "Noi non arretriamo. Per quanto ci riguarda è una manifestazione fortemente ideologizzata, chiaramente di estrema destra". Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha parlato del Congresso Mondiale delle famiglie in corso a Verona. A questo congresso "ci sono alcune tipizzazioni abbastanza negative, perché si paragona, a detta di alcuni relatori, l'omosessualità al satanismo: questa è quella che mi fa un po' più ridere, se mi permettete - ha aggiunto -, perché è ai limiti del ridicolo ed è ovviamente priva di qualsiasi fondamento scientifico".Commentando poi le posizioni espresse al Congresso sull'aborto Grillo ha aggiunto che non è negandolo che "si favorisce la natalità in questo Paese, noi donne abbiamo bisogno di essere aiutate soprattutto nel mondo del lavoro e durante la maternità, dopo aver avuto un figlio e possibilmente avere degli aiuti sociali oltre che economici. Anche perché crescere un figlio molto spesso porta una donna a scegliere tra lavoro e famiglia".