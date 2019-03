Ue, in caso di Brexit no deal nessun accordo parziale

BRUXELLES, 29 MAR - Accordi settoriali e parziali "non sono un'opzione praticabile". E' quanto avverte la Commissione Ue. "I benefici dell'accordo di recesso raggiunto lo scorso novembre, compreso il periodo transitorio - sottolinea inoltre Bruxelles in una nota - non potranno applicarsi in alcun caso" se l'uscita del Regno Unito dall'Ue avverrà in uno scenario no-deal. "L'Ue resterà unita ed è "pienamente preparata" a una hard Brexit.