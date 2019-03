Paolo Berlusconi nuovo presidente Monza

MILANO, 29 MAR - Paolo Berlusconi è il nuovo presidente del Monza. Lo ha nominato il cda del club brianzolo di Serie C, acquistato a settembre da suo fratello, l'ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. La nomina è avvenuta dopo l'accoglimento delle dimissioni del presidente Nicola Colombo, che ha lasciato il vertice della società, come era sostanzialmente stato previsto al momento del passaggio di proprietà dalla sua famiglia a Fininvest. Al posto di Colombo, entra a far parte del cda Leandro Cantamessa, storico avvocato del Milan targato Berlusconi, che ha curato il closing per Fininvest.