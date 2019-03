Malagò, ottimismo per Azzurri ma calma

MILANO, 29 MAR - ''Ottimismo'' per la Nazionale di Roberto Mancini e ''stima'' per il ct. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, promuovere gli Azzurri, vincenti contro Finlandia e Liechtenstein nelle prime due gare delle qualificazioni agli Europei: ''Mancini mi piace molto, noi siamo stati dei suoi sostenitori. Non dovevamo abbatterci quando le cose sono andate meno bene, ora non dobbiamo esaltarci, servono piedi per terra. Sono felice di vedere che c'è atmosfera di ottimismo e ci sono tutti gli ingredienti per avere una nuova generazione di giocatori che ci fa sognare''. Sulla possibilità che Mario Balotelli possa rifiutare la maglia azzurra, Malagò è lapidario: ''Io penso che nella vita uno è legittimato a pensare e dire tutto, l'unica cosa che non si può fare se sei un atleta è rinunciare alla maglia azzurra''.