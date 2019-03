Malagò, su S.Siro decidano club e Comune

MILANO, 29 MAR - "Il futuro di San Siro? I soggetti interessati sono solo tre e non possono che rimanere tre: sono Inter, Milan e Comune di Milano". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, invita i due club e l'amministrazione a "chiudersi in una stanza per un minuto o per dieci giorni" e trovare "una soluzione da cavalcare": "Non esistono strade giuste e sicure. Devono scegliere e seguire quella via, altrimenti la situazione resterà sempre così com'è". Malagò si dice sicuro che per la candidatura alle Olimpiadi del 2026 un eventuale abbattimento di San Siro, teatro della cerimonia di apertura secondo il dossier presentato al Cio, non sarebbe un problema: "Il Cio, se nel frattempo dovessero esserci dei lavori per migliorarlo o se ci fosse un nuovo stadio qui accanto, sicuramente lo valuterà".