Sanremo: Da Mahmood a Einar, i Giovani in World Tour

ROMA, 29 MAR - Mamhood e poi i Deschema, Einar, Federica Abbate, La Rua e Nyvinne. I finalisti di Sanremo Giovani 2018 partono alla conquista del mondo con il Sanremo Giovani World Tour, tournée organizzata dalla Farnesina, promossa con la Direzione Comunicazione Rai, in 7 città e 5 continenti, al via il 29 marzo con la tappa zero di Roma, per poi partire il 31/3 da Tunisi seguita da Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona e Bruxelles. "Un world tour - spiega il direttore generale per la promozione del Sistema Paese della Farnesina, Vincenzo De Luca - che porterà la canzone italiana e i suoi giovani talenti a farsi apprezzare nel mondo, nell'ambito del programma Vivere all'italiana". Curato dagli Istituti italiani di cultura, il tour "è la ciliegina sulla torta di un progetto nato alcuni fa - ricorda il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo - che ha lanciato nomi come Gabbani, Ermal Meta, Irama, Negramaro, Ramazzotti, Antonacci, la Pausini o Bocelli". Mamhood canterà a Tunisi e Bruxelles.