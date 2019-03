Mattarella firma su com.inchiesta banche

ROMA, 29 MAR - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la commissione di inchiesta sulle banche. "Non è in alcun modo in discussione, ovviamente, il potere del Parlamento di istituire commissioni di inchiesta" ma "non può, tuttavia, passare inosservato che, rispetto a tutte le banche, e anche agli operatori finanziari, questa volta viene, tra l'altro, previsto che la Commissione possa 'analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento'. Queste indicazioni, così ampie e generali, non devono poter sfociare in un controllo dell'attività creditizia".