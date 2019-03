Ranieri, col Napoli mi aspetto risposta

ROMA, 29 MAR - Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali "ho visto i giocatori belli propositivi. Ora mi aspetto una risposta forte, di carattere e personalità". Così il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, in vista dell'impegno di domenica all'Olimpico contro il Napoli. "Questa squadra ha le potenzialità per lottare per entrare in Champions League -dice Ranieri. Le altre avversarie, davanti e dietro, spingono forte, quindi mi auguro che i miei giocatori reagiscano forte alle avversità". "Se mi sono mai chiesto 'chi me lo ha fatto fare a tornare alla Roma? No mai -spiega Ranieri. Sapevo dove venivo, sapevo che era una situazione eccezionale, per cui mi sono messo a lavoro. E spero che il lavoro alla fine dia i frutti sperati da tutti". Riguardo alle scelte di formazione potrebbero rientrare De Rossi e Kolarov: "Sono due giocatori importanti e averli entrambi in campo sarebbe una grossa gioia per me. Dovrò valutare bene tutto però perché non sono al 100%''