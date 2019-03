Scaroni, non escludo andar via da S.Siro

MILANO, 29 MAR - ''Non escludo di andare via da San Siro, l'esigenza di fare una cosa ben fatta è assoluta. Se la disputa ideologica su San Siro portasse alla conclusione che non possiamo toccare nulla su questo impianto, noi ce ne andiamo''. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervendo durante l'evento ''Il Foglio a San Siro'' sul tema stadio.