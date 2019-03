De Siervo,a più presto legge sugli stadi

MILANO, 29 MAR - ''Il calcio non è dei presidenti ma dei tifosi come lo stadio di San Siro non è solo dei tifosi di Inter e Milan ma è il più importante stadio italiano. Le componenti troveranno le modalità per mantenere questo tempio affinché non venga distrutto ma rafforzato. La politica deve fare una legge sugli stadi, il gap gigantesco con le altre leghe non è legato ai risultati, ai tecnici, al pubblico ma sugli impianti''. E' il pensiero dell'ad della Lega A, Luigi De Siervo, sulla possibilità della demolizione di San Siro. De Siervo, durante l'evento 'Il Foglio a San Siro', invita quindi la classe politica a ''dotare club e amministratori di uno strumento che consenta di fare gli interessi delle comunità''.