Sicurezza: fonti Lega, pdl non priorità

ROMA, 29 MAR - La proposta di legge per facilitare l'acquisto delle armi per difesa personale "non è una priorità della Lega, è una proposta di iniziativa parlamentare come ce ne sono tante". E' quanto sottolineano all'ANSA fonti leghiste osservando, tra l'altro, come la presentazione della proposta sia anche cronologicamente slegata dall'ok alla legittima difesa, risalendo all'ottobre 2018. "Il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto ieri con il via libera alla legittima difesa", rimarcano lo stesse fonti.