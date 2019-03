Famiglia: a Verona area blindata

VERONA, 29 MAR - Piazza Bra 'blindata' - con qualche eccezione per mezzi pubblici e residenti - ma situazione tranquilla senza contestazioni stamani, per l'avvio dei lavori del controverso 13/o Congresso mondiale delle famiglie, in programma fino a domenica. L'afflusso di relatori e pubblico alla sede dell'incontro è ordinato, e gli organizzatori annunciano un migliaio di presenze. Il palazzo della Gran Guardia ospita in contemporanea un altro evento pubblico, la cerimonia per i 50 anni dei trapianti di organi a Verona, che 'coesiste' con l'evento internazionale senza particolari disagi.