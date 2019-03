Figlio con 15enne: chiesta revoca arresti, ma 2/4 va dal gip

PRATO, 28 MAR - I difensori della donna di Prato di 31 anni accusata di atti sessuali su minore e di violenza sessuale, che ha avuto un figlio da un 15enne e che da ieri è ai domiciliari, hanno chiesto al tribunale del riesame la revoca degli arresti. Intanto però è stato fissato per il 2 aprile l'interrogatorio di garanzia davanti al gip. I legali della donna, avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, stanno valutando una strategia nuova dopo gli elementi emersi dalle indagini tra cui i centinaia di messaggi con cui assillava il 15enne, proprio riguardo all'aver avuto un figlio insieme. Inoltre la 31enne frequentava la stessa palestra del 15enne dove pare che non facesse mistero di aver avuto il secondo figlio da lui. Tra gli accertamenti un altro esame del Dna conferma che il marito della donna è il padre del loro primogenito, che ha 11 anni. L'uomo è indagato per alterazione di stato civile per falsa dichiarazione di paternità per il bimbo che la moglie ha avuto dal 15enne e si erano posti dei dubbi.