Venezuela: Usa, ridicola l'interdizione di Guaidò

NEW YORK, 28 MAR - Gli Stati Uniti ritengono "ridicola" l'interdizione dagli incarichi pubblici di Juan Guaidò in Venezuela. Lo afferma un portavoce del Dipartimento di Stato, secondo quanto riportato dai media americani. Anche il 'Gruppo internazionale di contatto' promosso dall'Ue "condanna decisione di interdire Guaidó dalle cariche pubbliche per 15 anni". "Una tale decisione politica senza riguardo per il giusto processo è l'ennesima dimostrazione della natura arbitraria delle procedure giudiziarie nel Paese", ha dichiarato l'Alto Rappresentante Ue Federica Mogherini a conclusione della riunione di Quito. "Queste azioni minano ulteriormente gli sforzi per promuovere una soluzione pacifica e democratica alla crisi in Venezuela".