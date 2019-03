Rifiuti Roma: nuovo sos per fermo impianti,Raggi da prefetto

ROMA, 28 MAR - Dopo il rogo che ha interessato il Tmb di proprietà della municipalizzata dei rifiuti di Roma, Ama, a Rocca Cencia, domani si terrà un incontro tra la sindaca di Roma Virginia Raggi - tornata oggi dal Qatar in città - e il prefetto Paola Basilone. La riunione, a quanto si apprende, è stata richiesta dalla prima cittadina dopo la notizia in base alla quale i due impianti di trattamento meccanico biologico di proprietà del privato Colari (che operano a servizio di Roma, ndr) saranno soggetti ad un fermo di tre mesi per lavori di manutenzione straordinaria. Lo spettro, se questa ipotesi si concretizzasse, è la compromissione del servizio di raccolta e il trattamento dei rifiuti della Capitale. Questa sera la sindaca parteciperà un incontro tecnico in Campidoglio sempre sullo stesso tema.