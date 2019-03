Evani, demolire S.Siro? E' un tempio

MILANO, 28 MAR - ''L'idea di demolire San Siro non mi piace. E' un monumento, un tempio, non solo uno stadio. Sarebbe come abbattere il Colosseo a Roma''. Alberigo Evani, ex giocatore del Milan e attuale vice allenatore della nazionale, si dice contrario alla possibilità che Inter e Milan possano costruire un nuovo impianto al posto di San Siro. ''Solo entrare in uno stadio del genere - aggiunge Evani, a margine della presentazione della sua autobiografia 'Non chiamatemi Bubu' - genera emozioni uniche e intense, mette pressione. Alcuni giocatori molti bravi hanno fatto fatica a giocare nel Milan o nell'Inter proprio perché non è facile avere tanti occhi addosso. Il mio ricordo più bello di San Siro? Mi fa piacere ripensare all'anno della Serie B, quando a San Siro venivano oltre 70mila persone''.