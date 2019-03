Anarchici,a Torino la marcia del ritorno

TORINO, 28 MAR - Si sono dati quattro punti di ritrovo gli anarchici che, sabato a Torino, daranno vita alla 'grande marcia del ritorno', la manifestazione annunciata da alcune settimane contro lo sgombero dell'Asilo occupato che portò all'arresto di alcuni antagonisti. I manifestanti, provenienti da tutta Italia e dall'estero, si sono dati appuntamento al Campus Einaudi, in piazza Benefica, a Porta Palazzo e in largo Saluzzo. Da questi quattro punti confluiranno nel luogo - ancora top secret - da cui partiranno in corteo. "Blocchiamo la città - scrivono gli anarchici sui volantini di presentazione dell'iniziativa - Arriveremo in tanti". L'iniziativa sarà preceduta, domani, da una passeggiata nel quartiere Aurora, dove si trova lo stabile sgomberato nelle scorse settimane. "Metteremo in campo tutte le nostre competenze", ha assicurato nei giorni scorsi il questore di Torino, Francesco Messina, che coordinerà l'imponente servizio di sicurezza allo studio in queste ore.