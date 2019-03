Slitta ok Camera a Codice Rosso

ROMA, 28 MAR - Slitta alla prossima settimana l'ok della Camera al ddl "Codice rosso". Il nodo castrazione chimica, sul quale si è prodotta in questa ore nuova tensione tra M5S e Lega, ha infatti rallentato i lavori mentre, spiegano dalla maggioranza, in Aula si sarebbe registrato anche un certo ostruzionismo delle opposizioni. La maggioranza cercherà, da qui al voto dei prossimi giorni, di far rientrare lo scontro sulla castrazione chimica.