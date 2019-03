Zingaretti: con Macron contro sovranisti

ROMA, 28 MAR - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha svolto stamani una conference call con il plenipotenziario di En Marche di Emmanuel Macron, Stanislas Guerini, secondo quanto confermano fonti dem dopo l'anticipazione dell'Huffington Post. Si é parlato di elezioni europee e di una campagna da svolgere con toni concordanti in Italia e in Francia, mettendo al centro i problemi sociali e la riforma delle istituzioni Ue. L'obiettivo é salvare l'Europa cambiandola, come ha sempre detto Zingaretti, ritrovandosi dopo il voto in una maggioranza europeista a Strasburgo. Il leader Pd e Guerini si sono confrontati sui rispettivi contesti nazionali, "alle prese con le peggiori destre del continente", in Italia Lega con M5S come "complice" -, in Francia il Rassemblement National di Marine Le Pen. I due leader si vedranno nei prossimi mesi, non necessariamente prima delle europee. Mentre En Marche non ha ancora deciso dove collocarsi nell'Europarlamento, "la nostra famiglia rimane quella socialista", così le fonti Pd.