Spento incendio grattacielo Dacca, almeno 16 i morti

ROMA, 28 MAR - E' salito ad almeno 16 morti accertati il bilancio provvisorio dell'incendio in un grattacielo nel quartiere degli affari della capitale del Bangladesh, Dacca, dove un numero imprecisato di persone è rimasto intrappolato in preda a fiamme e fumo. Lo rivelano ai media i vigili del fuoco, dichiarando che l'incendio è stato domato e che ora "la situazione è sotto controllo". I pompieri stanno ora lavorando all'interno dell'edificio di uffici di 19 piani e si teme che i morti saranno alla fine molti. Con il divampare delle fiamme, molte persone sono rimaste intrappolate all'interno dell'edificio. Diverse persone sono scappate arrampicandosi in discesa sui condizionatori d'aria all'esterno e scivolando lungo la grondaia ma almeno sei di queste sono precipitate sul marciapiede. I vigili del fuoco, hanno detto che nell'arco di diverse ore i pompieri sono riusciti a trarre in salvo quasi tutti.