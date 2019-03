Cagliari, Maran sfida 'suo' Chievo

CAGLIARI, 28 MAR - Rolando Maran contro il suo vecchio Chievo per provare a chiudere in anticipo i conti con la questione salvezza. Domani, nell'anticipo di Verona, il Cagliari però sarà senza il suo bomber Pavoletti, fermato dalla squalifica, reduce dal primo gol in Nazionale. L'ultima volta che in campionato la squadra di Maran ha raccolto punti lontano dalla Sardegna è stata lo scorso 2 dicembre a Frosinone. E per trovare un gol fuori casa bisogna sempre riandare al 2018: 22 dicembre, Lazio-Cagliari 3-1, su rigore. Da lì è iniziato il filotto di sconfitte esterne consecutive. "Dobbiamo portare a casa il più possibile -ha detto l'allenatore del Cagliari in conferenza stampa- per noi è una gara molto importante". Anche perché dietro corrono tutte. L'anno scorso Maran era a Verona. "Torno in una piazza che mi ha dato tanto e a cui sarò riconoscente -ha continuato- ora penso a Cagliari, ma è una partita diversa dalle altre. Conosco molto bene l'ambiente del Chievo e sono convinto che la loro forza sia il gruppo".