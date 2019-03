L'Equipe, Real ha 500 mln per il mercato

ROMA, 28 MAR - I media sportivi di mezza Europa tessono ogni giorno una nuova tela sui progetti di mercato del Real Madrid che avrebbe nella sua prospettiva una vera e propria rifondazione. Secondo L'Equipe, ad esempio, il club merengue avrebbe pronti 500 milioni di euro per accontentare Zinedine Zidane e soprattutto i tifosi, in un piano che prevedrebbe l'assalto al fuoriclasse del Psg Kylian Mbappè (valutato 280 milioni) e alle stelle della Premier League Paul Pogba e Eden Hazard. Ma non è tutto, per oggi, visto che la stampa spagnola parla anche di un interessamento per l'altro 'parigino', il 23enne Adrien Rabiot.