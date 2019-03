Trump sul caso Smollett, 'scandaloso, si indaghi'

NEW YORK, 28 MAR - "E' scandaloso ed è un imbarazzo per la nostra nazione". Anche Donald Trump interviene sulla decisione del tribunale di Chicago di far cadere tutte le accuse nei confronti di Justin Smollett. Il presidente ha anche aggiunto che sia l'Fbi che il dipartimento di Giustizia esamineranno il caso. La star della serie tv Empire era stata accusata di aver messo in scena un'aggressione omofoba e razzista per motivi di soldi. La decisione di far cadere le accuse ha suscitato l'indignazione anche del sindaco di Chicago Rahm Emanuel e del capo della polizia Eddie Johnson, il quale senza mezzi termini ha detto che giustizia non è stata fatta.