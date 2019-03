Uno Bianca, ritrovata la targa rubata

BOLOGNA 28 MAR - È stata ritrovata dai Carabinieri di Budrio, nel Bolognese, la targa commemorativa rubata qualche giorno fa dal monumento in memoria delle vittime della banda della Uno bianca, nel parco a loro dedicato in viale Lenin a Bologna. A recuperarla sono stati, ieri sera, due militari liberi dal servizio e in sella alle loro biciclette: in via Marconi si sono accorti che sul margine destro della carreggiata c'era un oggetto in ottone in stato di abbandono, che si è poi scoperto essere la targa commemorativa con i nomi delle 24 vittime del gruppo criminale.