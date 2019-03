Dl crescita: bozza 31 articoli,da fisco a ricambio Pmi

ROMA, 28 MAR - Avanza il lavoro del governo per varare il decreto per la crescita. Una nuova bozza, frutto degli incontri tecnici degli ultimi giorni, è suddivisa in 3 capi (fisco, rilancio investimenti, tutela made in Italy). Spunta anche un quarto capo, ancora in via di definizione, che riguarda il Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori coinvolti nelle crisi delle banche. Il nuovo testo accorpa gli interventi in 31 articoli: oltre agli annunciati interventi per le imprese (Ires, Imu capannoni) anche diverse misure di sostegno alle Pmi, compreso l'incentivo al ricambio generazionale.(ANSA).