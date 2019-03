Legittima difesa,Salvini: un gran giorno

ROMA, 28 MAR - "Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si legittima il Far West ma si sta con i cittadini perbene". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini al Senato dopo l'ok finale alla legge sulla legittima difesa.