Tifosi contro la demolizione di San Siro

MILANO, 28 MAR - ''Giù le mani dalla Scala del Calcio, giù le mani da San Siro''. È questo il coro che si alza nel web e non solo, dopo le notizie sulla possibile demolizione del Meazza per far spazio a un nuovo impianto di Inter e Milan. Una voce quasi univoca, che accomuna i tifosi nerazzurri e rossoneri così come gran parte degli appassionati di calcio contro il rischio di vedere scomparire un impianto storico. Tra chi ha alzato la voce c'è anche il direttore di La7, Enrico Mentana, noto interista. ''Il Meazza è un monumento dalle suggestioni e dalla storia così forti che solo un pazzo lo rottamerebbe - ha scritto sulla sua pagina Facebook -. Oppure uno straniero che non ha nulla a che fare col calcio e deve solo fare affari, come forse sono Suning e Elliott. È come se qualcuno volesse abbattere il Duomo per rifarlo più funzionale e moderno. Giù le mani da San Siro''. Sono state lanciate diverse petizioni contro il progetto, con firme in crescita, accanto alla nascita del Comitato No Demolizione.