Impresentabili, l'Antimafia approva il nuovo Codice

ROMA, 27 MAR - La commissione parlamentare antimafia ha approvato stasera il nuovo codice di autoregolamentazione per il controllo delle liste elettorali a firma del presidente Nicola Morra. Astenuti Pd, FI e Fratelli d'Italia. Nel gennaio scorso relatrice, Dalila Nesci (M5s), ha presentato il testo con ritocchi al "codice Bindi" che era stato varato nel 2014 e presentava norme già stringenti per la presentazione alle elezioni dei candidati da parte dei partiti politici. Nelle intenzioni del Movimento 5 stelle il nuovo testo - che recepisce alcune delle norme introdotte con gli ultimi provvedimenti che hanno modificato il codice penale, tra cui il ddl Anticorruzione (il cosiddetto Spazzacorrotti) - dovrebbe entrare in vigore in tempo utile per le elezioni europee e amministrative del 26 maggio. Il documento dovrà ora essere approvato da Camera e Senato.