Samp: Ekdal ko per sfida con Milan

GENOVA, 27 MAR - Allarme a centrocampo per la Sampdoria in vista della sfida di sabato al Ferraris col Milan: Ekdal è ko, Ronaldo Vieira a rischio. Gli esami strumentali ai quali sono stati sottoposti i due calciatori che si erano infortunati con le rispettive nazionali hanno escluso lesioni ma hanno evidenziato due ferite lacero-contuse al ginocchio destro con contusione alla rotula per lo svedese, un trauma contusivo al ginocchio destro per l'inglese. Se anche lui non dovesse farcela, in cabina di regia toccherebbe a Praet con l'innesto sulla mediana di Jankto.