Juve-Fiorentina donne,record ascolti Sky

ROMA, 25 MAR - Record d'ascolti per il "Calcio femminile day" di Sky Sport, che ieri ha trasmesso Roma-Atalanta Mozzanica e Juventus-Fiorentina. In particolare, il big match tra bianconere e viola è stato visto da 342.628 spettatori medi, con il 2,68% di share e 1.033.546 spettatori unici. Si tratta del miglior risultato di sempre per una partita di calcio femminile su Sky, che supera così il precedente record d'ascolti appartenente a Juventus-Milan del 17 febbraio, con 135 mila spettatori medi (575 mila spettatori unici).