Milan estate in tour fra Usa e Galles

MILANO, 27 MAR - In estate il Milan parteciperà per la sesta volta all'International Champions Cup, giocando quest'anno fra gli Stati Uniti e il Galles. I rossoneri debuttano nel torneo internazionale il 23 luglio a Kansas City con il Bayern Monaco, e il 28 affrontano il Benfica a Foxborough, vicino Boston. Il 3 agosto è in programma la sfida con il Manchester United a Cardiff, dove Franco Baresi ha partecipato alla presentazione dell'evento. "Arrivando a Cardiff non posso dimenticare la tragedia di Emiliano Sala - ha dichiarato l'ex capitano rossonero -. Il mio pensiero e quello di tutto il Milan si uniscono al grande affetto dimostrato al giocatore dalla città di Cardiff. Giocare contro il Manchester United non può non far tornare alla mente grandi sfide europee, soprattutto la semifinale della Champions del 2007, che ci portò alla finale di Atene".