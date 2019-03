Nasce Comitato no demolizione San Siro

MILANO, 27 MAR - A Milano nasce il 'Comitato no demolizione San Siro': a promuoverlo sono i consiglieri comunali del centrodestra (Forza Italia, Lega, Milano Popolare), con il presidente del Municipio 7, a guida Forza Italia, Marco Bestetti. Ma sono arrivate adesioni anche dalla maggioranza, con Enrico Marcora, consigliere comunale della lista civica del sindaco Beppe Sala, che ha tenuto a battesimo il neonato comitato nel corso della conferenza stampa nella sede del Comune. Il Comitato punta a raccogliere le firme per indire un referendum popolare per chiedere ai milanesi se sono favorevoli o meno alla demolizione del Meazza, un'ipotesi ventilata nel caso in cui Inter e Milan decidano di realizzare un nuovo stadio. "Raccoglieremo le prime mille firme per presentare ai garanti il quesito referendario e poi le successive 15 mila per indire il referendum", ha fatto sapere il comitato.