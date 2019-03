Travolto e ucciso da treno nel Pavese

PAVIA, 27 MAR - Un uomo di 50 anni è morto travolto da un treno questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Broni (Pavia), in Oltrepò Pavese. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, che però non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso dell'uomo a causa delle gravissime ferite riportate. Le forze dell'ordine indagano sulle cause dell'investimento: potrebbe essersi trattato di un incidente mentre il 50enne attraversava i binari, ma non si esclude anche l'ipotesi del suicidio. La vittima abitava a Broni (Pavia). In seguito a questo investimento mortale, il traffico ferroviario è proceduto a rilento per buona parte della mattinata.